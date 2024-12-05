"На сегодняшний день самый опытный — это, наверное, Рома Зобнин. К тому же он играет плюс?минус на моей позиции. Поэтому если говорить о том, кого считаю своим наставником, то думаю, что могу назвать его", - цитирует Зорина Legalbet.
В текущем сезоне Даниил Зорин провел во всех турнирах за московский "Спартак" 10 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.
Роман Зобнин выступает за красно-белых с лета 2016 года. Полузащитник принял участие в 260-ти матчах за московский "Спартак" во всех турнирах и отметился 19-ю забитыми голами и 19-ю голевыми передачами.
Полузащитник "Спартака" Зорин рассказал, кого из состава команды считает своим наставником
Полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин рассказал, к чьим советам прислушивается больше всего.
Фото: ФК "Спартак"