"Вижу, как Квинси забивает голы и подтверждает свой уровень. Очень надеюсь, все проблемы у Промеса останутся позади. Хочу, чтобы он поскорее вернулся, а мы наслаждались его игрой. Промес стал культовым игроком для нашего чемпионата. Его однозначно не хватает РПЛ. Надеюсь, у Квинси все будет нормально и он вернется", — приводит слова Бакаева Sport24.
Квинси Промес был игроком московского "Спартака" в 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг. В составе красно-белых нидерландский футболист в общей сложности принял участие в 235 официальных матчах, в которых забил соперникам 114 голов, отдал партнерам по команде 59 голевых передач, получил 32 желтые карточки (одна из которых стала второй в матче).
В настоящее время 32-летний полузащитник выступает за "Дубай Юнайтед", который принимает участие во втором по силе дивизиону чемпионата ОАЭ по футболу. Напомним, что футболисту запрещен выезд из ОАЭ, так как в его отношении рассматривается запрос прокуратуры Нидерландов об экстрадиции на родину.
Бакаев: Промес стал культовым игроком для РПЛ. Надеюсь, он вернется
Арендованный "Химками" полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев высказался о бывшем нападающем московского "Спартака" Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"