"Надеюсь, что не доживем до этого. Много всякого бреда мы слышим по поводу изменения правил, но футбол любит относительную консервативность. Поэтому думаю, что такой бред не приживется. Если вдруг такое правило введут, то это ничего не изменит. Вратари будут просто быстрее вводить мяч в игру, а там где 8 секунд будет 10-12. Судьи не будут свистеть — дураков то нет", - приводит слова Лапочкина "СЭ".
Ранее Международный совет футбольных ассоциаций разрешил проведение в низших и юношеских лигах эксперимента, в рамках которого предусматривалось назначение углового удара либо ввода мяча из аута в том случае, если голкипер удерживал мяч в своих руках дольше 8 секунд. Согласно правилам, которые действуют в настоящее время, судья в подобной ситуации имеет право назначить свободный удар. Впервые тестирование данного изменения в правилах прошло в лиге Мальты.
"Бред". Лапочкин оцени идею назначать угловой за задержку вратарем времени
Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин оценил идею назначать угловой за задержку вратарем времени.
Фото: ФК "Крылья Советов"