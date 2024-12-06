"Защитники ЦСКА много забивают, потому что они хорошо используют свои антропометрические качества на стандартах. А нападающие "армейцев" недобирают свои очки. Думаю, все разочарованы тем, как действует Гуарирапа. Его результативность оставляет желать лучшего. Пока это приобретение в минус ЦСКА", - приводит слова Хомухи Metaratings.
Сауль Гуарирапа выступает в составе московского ЦСКА с сентября 2024, когда "армейцы" взяли у футбольного клуба "Сочи" венесуэльского нападающего до конца текущего сезона в платную аренду за 400 тыс. евро. После перехода 22-летний форвард в общей сложности принял участие в 15 официальных матчах (в среднем, 42,9 мин. за игру), в которых результативными действиями не отметился.
В ближайшем туре РПЛ ЦСКА 8 декабря на выезде сыграет против воронежского "Факела". Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Хомуха заявил о разочаровании нападающим московского ЦСКА
Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказался об игре московского ЦСКА в атаке.
Фото: ПФК ЦСКА