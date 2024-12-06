- Как, вообще, возник такой вопрос? То есть стоит ли продлевать соглашение с вратарем, который является одним из лучших в стране… Максименко является надежнейшим вратарем, лидером "Спартака" – ведущей команды. Мне кажется, что этот вопрос выглядит некорректно.
- Максименко – это вратарь для чемпионской команды?
- Безусловно, с ним продлят контракт в ближайшее время, потому что лучшего варианта для "Спартака" нет!
Александр Максименко является воспитанником академии московского "Спартака". Действующее соглашение между 26-летним вратарем и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2024/25. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет 3 млн евро.
В текущем сезоне Максименко в составе красно-белых в общей сложности принял участие в 17 официальных матчах, в которых 10 раз было сыграно "на ноль", а в остальных матчах всего было пропущено 14 голов. Кроме того, в 2024 году вратарь дебютировал в составе сборной России: отыграл второй матч в матче с Белоруссией в июне и все 90 минут в матче с Сирией в ноябре.
Источник: "Спорт День за Днем"
Нигматуллин: Максименко – это вратарь для чемпионской команды
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о необходимости московскому "Спартаку" зимой продлевать контракт с голкипером команды Александром Максименко.
Фото: ФК "Спартак"