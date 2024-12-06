"Мы не будем оспаривать решение КДК. Да, действительно, не совсем правильно восприняли диалог, который состоялся после матча. Кто-то, возможно, принял на свой счет какие-то слова, которые произнес Виктор Михайлович, но у него не было мотива кого-то оскорбить либо кому-то угрожать. Гончаренко — добрейшей души человек и в жизни, и на работе. Про угрозы с его образом, с его стилем работы не совсем правильно говорить", — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.
5 декабря контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение наказать главного тренера нижегородского футбольного клуба "Пари НН" Виктора Гончаренко дисквалификацией на 2 матча Российской Премьер-Лиги. Причем наказание для одного матча будет реальным, а для другого - условным. Таким образом, белорусский специалист пропустит ближайшую встречу волжан в 18-м туре РПЛ против московского "Спартака". Кроме того, тренер должен будет заплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.
Причиной вынесения подобного наказания стало поведение Гончаренко после проигранного со счетом 0:4 матча 17-го тура РПЛ с "Ростовом", когда он в подтрибунном помещении после финального свистка обратился с угрозами к главному арбитру встречи Яну Бобровскому - "Ян, тебе недолго осталось".
Гендиректор "Пари НН": Гончаренко — добрейшей души человек. У него не было мотива угрожать
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал двухматчевую дисквалификацию главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"