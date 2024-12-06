Сообщается, что английские скауты наблюдают за полузащитником с прошлого года и впечатлены его статистикой с учетом его 19-летнего возраста возраста (в 16 матчах РПЛ им было забито 10 голов и отдано 6 голевых передач).
Из-за антироссийских санкций "Манчестер Сити" может оформить трансфер Алексея Батракова не напрямую, а через один из клубов City Football Group (испанская "Жирона", итальянское "Палермо", бельгийский "Ломмел", французский "Труа" и др.), который в дальнейшем отдаст горожанам хавбека в аренду с правом выкупа.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 5 млн евро.
Источник: Legalbet
Источник: скауты "Манчестер Сити" год следят за Батраковым
По информации СМИ, английский "Манчестер Сити" интересуется полузащитником московского "Локомотива" Алексем Батраковом.
Фото: ФК "Локомотив"