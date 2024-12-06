"Вопрос судейства всегда стоял остро. Конечно, многие моменты влияют на результат. Хочется, чтобы всё стало стабильнее. Дело не только в скандалах, на них глобально всё равно. Стабильность означает просто хорошее судейство. У судей много ошибок и в нашу пользу. Это системная проблема, а не какие?то клубные предпочтения", - цитирует Голенкова "Матч ТВ".
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в российском судейском корпусе. Губернатор заявил, что клубы платят преступникам, "которые занимаются коррупцией в судействе". Федорищев заявил, что подаст заявление в правоохранительные органы.
В текущем сезоне Егор Голенков провел за "Ростов" во всех турнирах 19 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Нападающий выступает за южан с зимы 2022 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в 2,5 миллионов евро.
Голенков - о работе арбитров: это системная проблема, а не какие?то клубные предпочтения
Нападающий "Ростова" Егор Голенков высказался о работе российских арбитров.
Фото: ФК "Ростов"