Пономарев: я не верю в победу ЦСКА над "Факелом"

"ЦСКА будет очень тяжело. Это последний матч года, "Факелу" очки очень нужны, ведь они идут возле зоны вылета. Воронежцы будут биться, словно за ними стоит Сталинград! Сможет ли ЦСКА победить? Команде главное играть в свой футбол, спокойно и без нервов. Но в победу я не верю", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским "Факелом" и московским ЦСКА состоится в воскресенье, 8-го декабря, в 16:30 по московскому времени. После 17-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28-ю набранными очками. Воронежцы занимают 14-е место с 14-ю очками в своем активе.
Напомним, что "армейцы" встретятся с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, ранее ЦСКА одержал победу в двухматчевом противостоянии над казанским "Рубином". Воронежцы вылетели из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.