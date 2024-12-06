"Давления никакого не было, меня все поддерживают, даже в моменте с незабитым пенальти "Акрону". Тот же Дзюба после игры подошёл и сказал: "Не расстраивайся и не зацикливайся. Голы придут, делай свою работу", - приводит слова Сергеева "Чемпионат".
Иван Сергеев стал игроком "Крыльев Советов" в сентябре 2024 года, когда самарский клуб выкупил 29-летнего футболиста у петербургского "Зенита" за 2 млн евро. После перехода форвард в общей сложности за волжан принял участие в 12 официальных матчах, в которых забил 3 гола.
В матче 14-го тура с тольяттинским "Акроном", который состоялся 3 ноября 2024 года, в компенсированное время Сергеев не забил пенальти, и команда в итоге проиграла со счётом 0:2.
Сергеев признался, что ему сказал Дзюба после незабитого пенальти "Акрону"
Нападающих "Крыльев Советов" Иван Сергеев рассказал, как этой осенью на него сказывалась малая результативность в матчах за самарский клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"