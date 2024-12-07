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Тедеев: "Зенит" - одна из лучших команд в России, но "Акрон" был сильнее сегодня

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев прокомментировал победу в гостях над "Зенитом" в 18-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Акрон"
"Зенит" был слабее, чем в прошлый раз, когда были 5:0? Мне тяжело так сказать. Мы были сильнее сегодня. "Зенит" - сильная команда, одна из лучших в России", - приводит слова Тадеева "Матч ТВ".

В последнем 18-м туре РПЛ перед зимней паузой "Акрон" на выезде одержал минимальную победу над "Зенитом" со счетом 2:1. Три очка гостям принесли голы полузащитника Стефана Лончара и нападающего Артема Дзюбы.

Напомним, игра первого круга, которая проходила на стадионе "Солидарность Арена" в Самаре, завершилась разгромной победой сине-бело-голубых (5:0).

"Акрон" набрал 22 очка и располагается на 9-й строчке в турнирной таблице.

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