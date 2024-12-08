Лучший бомбардир чемпионат Казахстана сезона-2024 может перейти в клуб РПЛ

Ислам Чесноков является игроком "Тобола" с февраля 2023 года, когда нападающий подписал контракт с футбольным клубом в статусе свободного агента. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до 31 октября 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста сборной Казахстана в 800 тыс. евро.
В сезоне-2024 Ислам Чесноков разделил с нападающим "Кайрата" Жуана Паулу и форвардом "Атырау" Николаем Сигневичем звание лучшего бомбардира казахстанской Премьер-Лиги - футболисты отметились 10-ю забитыми голами. При этом Исламу на это потребовалось участие в 21 матче (кроме того, он еще отметился 3 результативными передачами).
Источник: Legalbet
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По информации СМИ, тольяттинский "Акрон" и грозненский "Ахмат" прорабатывают варианты подписания нападающего "Тобола" Ислама Чеснокова.
Фото: Федерация футбола Казахстана