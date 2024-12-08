"Спартак" в субботу разгромил "Пари НН" и увеличил свою победную серию до шести матчей - в последний раз "Спартак" терял очки в РПЛ в октябре (домашнее поражение от "Краснодара" 0:3).
- Разговоры про чемпионство? Ничего такого нет. Все спокойно. Все работаем. Думаю, все получается, потому что мы про это не говорим. Если бы все говорили про это, то все было бы по-другому, - цитирует Чернова "Матч ТВ".
"Спартак" ушёл на зимнюю паузу, находясь на третьем месте в турнирной таблице. В активе красно-белых после 18-ти туров 37 баллов. Лидером чемпионата является "Зенит", у которого 39 очков. На втором месте "Краснодар", имеющий одну игру в запасе.
Чернов - о шестиматчевой победной серии "Спартака": все получается, потому что не говорим про чемпионство
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о победной серии столичной команды.
Фото: ФК "Спартак"