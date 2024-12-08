- "Динамо" надо брать очки, а то прилично отстанут от конкурентов, если проиграют. Но "Химки" тоже не подарок, неплохая команда, хорошо смотрятся в концовке первой части. Жду хорошей игры, "бело-голубые" при своих болельщиках обязаны побеждать, - цитирует Канчельскиса "Матч ТВ".
Встреча между "Динамо" и "Химками" пройдет сегодня в рамках 18-го тура РПЛ, начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией этого поединка можно будет следить на Rusfootball.info.
Коллектив Марцела Лички имеет в своем активе 32 балла и отстает от лидирующего "Зенита" на семь очков. У "Химок" 16 баллов, подмосковный
клуб располагается на 13-й строчке в РПЛ.
Канчельскис: "Динамо" обязано побеждать "Химки", а то прилично отстанут от конкурентов
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался перед игрой 18-го тура РПЛ, в которой столичное "Динамо" встретится с "Химками".
Фото: ФК "Динамо"