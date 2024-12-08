Агент: у Тюкавина все нормально в "Динамо". Свои 15 голов за сезон он забьет

"У Кости всё нормально. У меня паники никогда не было - думаю, свои 15 забьёт. Уже семь есть. Костя отдохнёт и ещё забьёт", - приводит слова Сафонова "Чемпионат".
Московское "Динамо" принимало на своем поле "Химки" в рамках 18-го тура чемпионата России. Игра завершилась разгромной победой хозяев (4:1). Дублем отметился нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Еще по голу на свой счет записали полузащитник Хорхе Карраскаль и нападающий Вячеслав Грулев.
Голевую передачу на Карраскаля оформил Константин Тюкавин. Всего в текущем сезоне на счету российского нападающего 7+3 по системе гол+пас в 18-ти матчах РПЛ.