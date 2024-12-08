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Рианчо: "Спартак" демонстрирует хорошую динамику. Для чемпионства надо воспользоваться ошибками "Зенита"

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался об игре красно-белых в первой части сезона.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Спартак" демонстрирует хорошую динамику. Для чемпионства необходимо воспользоваться слабостью и ошибками "Зенита". До чемпионства еще далеко. Тенденция хорошая, но надо продолжать поддерживать набранный темп", - цитирует Рианчо "Матч ТВ".

Московский "Спартак" завершил осеннюю часть чемпионата России серией из 6-ти побед подряд. В заключительном, 18-м туре красно-белые разгромно победили "Пари НН" (3:0). По голу на свой счет записали легионеры Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекьель Барко.

"Зенит", в свою очередь, уступил на своем поле новичку РПЛ "Акрону" (1:2), играя с начала второго тайма в большинстве. Поражение от тольяттинцев стало для действующих чемпионов страны вторым подряд в РПЛ. Ранее "Зенит" на своем поле уступил "Крыльям Советов" (2:3).

После 18-ти туров в активе "Зенита" 39 набранных очков. У "Спартака" - 37. Команды занимают 1-е и 3-е места в турнирной таблице Премьер-лиги.

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