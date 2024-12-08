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Галактионов - о ничьей с "Краснодаром": план, который у нас был, сработал

Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал ничью своей команды с "Краснодаром" (0:0) в 18-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Некоторые замены, которые пришлось сделать, были запланированы. Мы дали шанс Митрюшкину, он его заслужил. У Ньямси были проблемы со здоровьем, он не мог играть с первых минут. Еще вчера были мысли, что будет играть Морозов. Нам необходим был центральный нападающий, нацеленный на большое количество единоборств. План, который у нас был, сработал", - поделился Галактионов.

"Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" в выездном матче в рамках 18-го тура чемпионата России. Игра завершилась безголевой ничьей. Команды не смогли поразить ворота друг друга. Ничья позволила "железнодорожникам" набрать 35-е очко и догнать по этому показателю московское "Динамо".

"Локомотив" ушел на зимний перерыв на 5-м месте в турнирной таблице. "Краснодар" довел количество набранных очков до 39-ти и стал "зимним чемпионом" России, опередив "Зенит" по дополнительным показателям.

Источник: "Матч ТВ"

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