"Некоторые замены, которые пришлось сделать, были запланированы. Мы дали шанс Митрюшкину, он его заслужил. У Ньямси были проблемы со здоровьем, он не мог играть с первых минут. Еще вчера были мысли, что будет играть Морозов. Нам необходим был центральный нападающий, нацеленный на большое количество единоборств. План, который у нас был, сработал", - поделился Галактионов.
"Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" в выездном матче в рамках 18-го тура чемпионата России. Игра завершилась безголевой ничьей. Команды не смогли поразить ворота друг друга. Ничья позволила "железнодорожникам" набрать 35-е очко и догнать по этому показателю московское "Динамо".
"Локомотив" ушел на зимний перерыв на 5-м месте в турнирной таблице. "Краснодар" довел количество набранных очков до 39-ти и стал "зимним чемпионом" России, опередив "Зенит" по дополнительным показателям.
Источник: "Матч ТВ"
Галактионов - о ничьей с "Краснодаром": план, который у нас был, сработал
Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал ничью своей команды с "Краснодаром" (0:0) в 18-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Локомотива"