"Надо делать какие-то выводы. Потому что тот же Клаудиньо с такой игрой — абсолютно точно на выход. Может, он и сам к этому подводит. Не знаю, что его не устраивает, но абсолютно никакого уровня он не показывает. Да и все остальные бразильцы за ним подтянулись — Вендел не тот, Дуглас Сантос не в той форме", - приводит слова Николаев "РБ Спорт".
Клаудиньо выступает в петербургском "Зените" с августа 2021 года. Тогда сине-бело-голубые купили хавбека у бразильского "РБ Брагантино" за 12 млн евро. Действующее соглашение между игроком и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2027/28 с возможностью его продления на еще один год. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 27 млн. евро.
В текущем сезоне Клаудиньо в общей сложности принял участие в 20 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 5 голевых передач и получил 3 желтые карточки.
Андрей Николаев: Клаудиньо с такой игрой — абсолютно точно на выход
Бывший игрок "Зенита" Андрей Николаев поделился своим мнением о выступлении в составе петербургского клуба бразильского полузащитника Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"