"Наверняка, все понимают, что для борьбы за тройку нужен опорник. На одном Фомине не вылезешь, а Бителло и Карраскаль скорее больше созидательные игроки. А нужен мужичок, лидер в опорную зону. И, наверное, еще центрального защитника можно где-то посмотреть", - приводит слова Колыванова "РБ Спорт".
Московское "Динамо" в 18-ти матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержало 10 побед, 3 раза сыграло вничью и потерпело 5 поражений. Тем самым, подопечные Марцела Лички набрали 35 очков и расположились на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание бело-голубых от лидирующих "Краснодара" и петербургского "Зенита" на данный момент составляет 4 очка.
Игорь Колыванов назвал две позиции, которые "Динамо" нужно усилить зимой
Бывший главный тренер "Уфы" и московского "Торпедо" Игорь Колыванов высказался о том, что нужно предпринять московскому "Динамо" в зимнюю паузу.
Фото: ФК "Динамо" Москва