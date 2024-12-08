- На мой взгляд, Константин - номер один в плане форвардов у нас в стране. Я его знаю очень давно, с малых лет. Когда я ещё играл за "Динамо", он был в академии, сразу был виден талант. Сейчас он это показывает. Я уверен, это наша будущая звезда, - цитирует Панченко "Чемпионат".
22-летний Тюкавин является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне футболист провел за бело-голубых 18 матчей в чемпионате России, в которых забил семь голов и трижды ассистировал партнерам. Трудовой договор Тюкавина с "Динамо" рассчитан до 2028 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 16 миллионов евро.
"Динамо" 8 декабря разгромило "Химки" (4:1), Тюкавин отметился дублем. Московский клуб с 35 баллами в активе идет на четвертом месте в РПЛ.
"Я уверен, это наша будущая звезда". Панченко назвал лучшего нападающего России
Бывший футболист "Динамо" Кирилл Панченко, ныне выступающий за "Химки", назвал лучшего российского форварда.
Фото: ФК "Динамо"