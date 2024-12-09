"Я верю, что Алексей Батраков точно в списке просматриваемых игроков. Думаю, они мониторят сезон, просматривают статистику. Тем более он молодой. В том, что он заинтересовал City Football Group, вообще не сомневаюсь. Его прогнать через аренду в "Жироне" и потом уже в Англию, почему нет?" - приводит слова Генича "СЭ".
Алексей Батраков выступает за основную команду "Локомотива" с весны текущего года. В первой части сезона 2024/25 на счету 19-летнего полузащитника 10+6 по системе гол+пас в 17-ти матчах РПЛ. С этим показателем Батраков является и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом команды.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном интересе к Батракову со стороны английского "Манчестер Сити". Летом 2016-го года в "Манчестер Сити" из "Уфы" перебрался полузащитник Александр Зинченко. Год футболист провел в аренде в ПСВ, после чего отыграл за "Сити" 128 матчей и перешел в "Арсенал".
"Манчестер Сити" и "Жирона" входят в число клубов, которые управляются холдингом City Football Group. Минувшим летом из "Жироны" в "Манчестер Сити" перебрался бразилец Савиньо, права на которого принадлежали французскому "Труа", также входящему в структуру CFG.
Генич: прогнать Батракова через аренду в "Жироне" и потом уже в "Манчестер Сити", почему нет?
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о возможном трансфере полузащитника Алексея Батракова из "Локомотива" в "Манчестер Сити".
Фото: официальный сайт "Локомотива"