Руководство "Пари Нижнего Новгорода" обратилось в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой рассмотреть судейство главного рефери Евгения Кукуляка в гостевом для волжан матче 18 тура РПЛ с московским "Спартаком" (0:3), сообщают СМИ со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
По данным источника, нижегородцы хотели бы получить детальную экспертную оценку эпизода с забитым голом нападающего "Спартака" Манфреда Угальде на 62-й минуте встречи.
"Пари НН" набрал 16 очков в 18 матчах и занимает в турнирной таблице РПЛ двенадцатое место, опережая имеющие столько же очков и находящиеся в зоне стыковых матчей подмосковные "Химки" только по результату личной встречи. "Спартак" с 37 очками в 18 матчах находится на третьей позиции, уступая 2 очка лидирующим "Краснодару" и "Зениту".
Источник: "Чемпионат"
"Пари НН" подал обращение в ЭСК после крупного поражения от "Спартака" в 18 туре РПЛ
"Пари Нижний Новгород" подал обращение в Экспертно-судейскую комиссию по поводу одного из забитых голов московского "Спартака" в выездном матче 18 тура РПЛ (0:3).
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