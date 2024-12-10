"Дзюба очень удачно подошел "Акрону". Команде-новичку как раз нужен был футболист с таким богатым опытом и высоким уровнем мастерства. Дзюба в "Акроне" — один из лучших трансферов года, если не лучший, учитывая то, что он достался клубу бесплатно", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца этого сезона. Нападающий провел в текущем сезоне во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 2 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками.
Непомнящий: Дзюба в "Акроне" - один из лучших трансферов года
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре Артема Дзюбы за тольяттинский "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"