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Непомнящий: Дзюба в "Акроне" - один из лучших трансферов года

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре Артема Дзюбы за тольяттинский "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба очень удачно подошел "Акрону". Команде-новичку как раз нужен был футболист с таким богатым опытом и высоким уровнем мастерства. Дзюба в "Акроне" — один из лучших трансферов года, если не лучший, учитывая то, что он достался клубу бесплатно", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".

Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца этого сезона. Нападающий провел в текущем сезоне во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 2 миллиона евро.

После 18-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками.

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