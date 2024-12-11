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Сапета: не хочется, чтобы у "Спартака" что-то менялось в лучшую сторону

Экс-футболист столичного "Динамо" Александр Сапета хотел бы, чтобы "Спартак" потерял много очков в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
- Интересно, как все поменялось в "Спартаке". Но не хочется, чтобы у "Спартака" что-то менялось в лучшую сторону. Все-таки это принципиальный соперник для "Динамо", а я — "динамовец". Надеюсь, "Спартак" потеряет очень много очков.

Александр Сапета защищал цвета столичного "Динамо" в период с 2011 по 2014 год и с 2016 по 2018 год. За это время полузащитник провел 110 игр за бело-голубых во всех соревнованиях, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

По итогам первой части текущего розыгрыша РПЛ "Динамо" набрало 35 очков в 18 матчах и занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" располагается на третьем месте и опережает своих соседей на два балла.

Источник: Metaratings

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