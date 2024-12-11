"Зиньковский перестал играть в концовке первой части сезона. Видимо, при Станковиче Зиньковский играть не будет, не получилось сработаться с этим тренером. В процессе тренировок Антон не убедил главного тренера, чтобы он давал больше игрового времени. Зиньковский сам виноват в том, что мало времени проводил на поле", - приводит слова Ледяхова "РБ Спорт".
Антон Зиньковский является игроком московского "Спартака" с июля 2022 года, когда его за 3,2 млн евро выкупили у самарских "Крыльев Советов". Действующий контракт между полузащитником и футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 3 млн евро.
Ранее СМИ сообщали, что Зиньковский входит в группу игроков, с которыми московский "Спартак" может расстаться в ближайшее трансферное окно. При этом заинтересованность в подписании хавбека проявляли московский "Локомотив" и подмосковные "Химки".
Ледяхов: Зиньковский сам виноват в том, что перестал играть в "Спартаке"
Бывший наставник "Ахмата" и "Балтики" Игорь Ледяхов высказался о выступлении в текущем сезоне полузащитника Антона Зиньковского в составе московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"