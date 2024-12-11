- Сейчас игроки немножечко отдохнут, переведут дух. Те же бразильцы, которые, возможно, пресытились победами, разгрузятся. Думаю, что Семак найдет нужные слова, поработает психологом. Игрокам "Зенита" сейчас нужно разгрузиться ментально. Они соберутся на оставшиеся весной матчи и выиграют чемпионат, - цитирует Тукманова "Матч ТВ".
Напомним, "Зенит" в декабре провел в РПЛ два матча, в которых потерпел поражение - 1 декабря коллектив Сергея Семака проиграл "Крыльям Советов" (2:3), а в следующем туре сине-бело-голубые уступили "Акрону" (1:2).
"Зенит" имеет в своем активе после 18-ти туров 39 баллов и располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров чемпионата столичный "Спартак", у которого на два балла меньше.
После зимней паузы "Зенит" в 19-м туре РПЛ на своем поле примет ЦСКА, матч состоится в первых числах марта.
Тукманов: "Зенит" станет чемпионом
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов высказал мнение, что "Зениту" удастся выиграть РПЛ в свой юбилейный год.
Фото: ФК "Зенит"