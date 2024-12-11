- Конечно, у "Оренбурга" есть шансы, чтобы сохранить прописку в РПЛ, но команда в каких-то матчах недобирала своих очков. Где-то не хватало удачи, но её нужно заслужить. В целом турнирная таблица РПЛ выглядит так: кто на что наиграл. Если говорить по результатам "Оренбурга", в клубе ошиблись с назначением Слишковича, - передает слова Граната "Чемпионат".
Напомним, Слишкович, ранее работавший в "Спартаке", возглавил "Оренбург" осенью. Оренбуржцы в 18-ти турах РПЛ одержали лишь одну победу (в первом туре над "Спартаком"), проиграли 12 матчей и в пяти поединках сыграли вничью. Команда Слишковича с восемью баллами в активе занимает последнее место в таблице чемпионата.
В первом матче после зимней паузы "Оренбург" встретится с московским "Спартаком", встреча 19-го тура РПЛ пройдет в начале марта.
Гранат считает, что "Оренбург" ошибся с назначением Слишковича
Экс-футболист "Динамо" Владимир Гранат высказался о наставнике "Оренбурга" Владимире Слишковиче, при котором команда ни разу не победила в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"