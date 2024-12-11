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Колосков: главная проблема клубов РПЛ - отсутствие стабильности

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"В этом сезоне РПЛ нет ни одной стабильной команды. Сейчас это главная проблема клубов. Поэтому явного фаворита чемпионской гонки выделить никак не получится. Ни один из лидеров не показывает стабильную игру", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", который отстает от лидирующих "быков" на два очка.

Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов. В мае 2025 года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания клуба.

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