"В этом сезоне РПЛ нет ни одной стабильной команды. Сейчас это главная проблема клубов. Поэтому явного фаворита чемпионской гонки выделить никак не получится. Ни один из лидеров не показывает стабильную игру", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", который отстает от лидирующих "быков" на два очка.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов. В мае 2025 года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания клуба.
Колосков: главная проблема клубов РПЛ - отсутствие стабильности
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"