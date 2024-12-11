"Оренбург" по потенциалу и игре не является командой на вылет из РПЛ. У команды что-то происходит внутри. "Оренбург" жалко, потому что это периферийная команда, о которой я всегда говорил как о хорошем середняке. Но в этом сезоне клуб начал опускаться и проседать", - цитирует Непомнящего "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров "Оренбург" располагается на последней строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 8 набранных очков. Напомним, что оренбуржцы вылетели из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.
В октябре руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию и назначило на его место Владимира Слишковича. Ранее босниец не имел опыта работы главным тренером - в прошлом сезоне специалист исполнял обязанности главного тренера "Спартака".
Непомнящий: "Оренбург" по потенциалу и игре не является командой на вылет из РПЛ
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о текущих результатах "Оренбурга".
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ