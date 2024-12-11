- У нас уже есть конкретные планы на предстоящее зимнее трансферное окно — уверен, что мы их реализуем. Не надо списывать нас со счетов — мы все понимаем, не на луне находимся, адекватно оцениваем ситуацию. Уверен, что следующая часть сезона будет достаточно прочной и более эффективной, более победной для нашего клуба.
По итогам осенней части текущего розыгрыша чемпионата России "Пари НН" набрал 16 очков и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В 18 турах российской Премьер-лиги команда из Нижнего Новгорода одержала 4 победы, четырежды сыграла вничью и потерпела 10 поражений. От зоны стыковых матчей их отделяет всего два балла.
Напомним, в начале октября главным тренером нижегородцев стал бывший наставник екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко, который сменил на этом посту уволенного Сашу Илича.
Источник: "РБ Спорт"
Гендиректор "Пари НН": уже есть конкретные планы на это зимнее трансферное окно
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов поделился мыслями о предстоящем трансферном окне в чемпионате России.
Фото: ФК "Пари НН"