"Мусаев был удален за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Со стороны тренера прозвучала ненормативная лексика, она не была адресной, напрямую не оскорбляла. Итог: два матча дисквалификации в РПЛ, один из них условный, а также штраф 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".
В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле сыграл в безголевую ничью с московским "Локомотивом". Главный тренер южан Мурад Мусаев получил красную карточку во втором тайме.
После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. Такое же количество очков в своем активе имеет петербургский "Зенит", который располагается на второй строчке. "Быки" сыграют с грозненским "Ахматом" на своем поле в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дисквалифицирован на два матча за нецензурную брань
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дисквалифицирован на два матча РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"