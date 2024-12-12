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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дисквалифицирован на два матча за нецензурную брань

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дисквалифицирован на два матча РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мусаев был удален за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Со стороны тренера прозвучала ненормативная лексика, она не была адресной, напрямую не оскорбляла. Итог: два матча дисквалификации в РПЛ, один из них условный, а также штраф 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле сыграл в безголевую ничью с московским "Локомотивом". Главный тренер южан Мурад Мусаев получил красную карточку во втором тайме.

После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. Такое же количество очков в своем активе имеет петербургский "Зенит", который располагается на второй строчке. "Быки" сыграют с грозненским "Ахматом" на своем поле в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

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