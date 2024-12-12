"Дзюба — возвращение года в российском футболе. Артема почти все списали со счетов, но он снова показал свой уровень в "Акроне". Спасобен ли Дзюба играть до 40? Время покажет. Если травм не будет, то вполне возможно. В РПЛ низкие скорости — это подходит Артему", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца этого сезона. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров тольяттинский клуб располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками.
Канчельскис: Дзюба - возвращение года в российском футболе
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об игре нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"