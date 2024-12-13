"Не думаю, что "Оренбург" — главный кандидат на вылет. Во второй части сезона РПЛ будет разыгрываться очень много очков. Не сказал бы, что это однозначная команда на вылет. А также не назвал бы провальным назначение Слишковича в "Оренбург". Но те ожидания, которые были у руководства клуба, пока не оправдываются", - цитирует Радченко "Чемпионат".
Напомним, что в октябре руководство "Оренбурга" отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию и назначило на его место Владимира Слишковича. Ранее босниец никогда не был главным тренером, однако исполнял обязанности после увольнения Гильермо Абаскаля из московского "Спартака".
После 18-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками. "Оренбург" вылетел из Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.
Сообщалось, что зимой Владимир Слишкович может быть отправлен в отставку, если результаты не исправятся до зимней паузы. Команда потерпела семь поражений кряду в чемпионате России.
Радченко: не сказал бы, что "Оренбург" - однозначная команда на вылет из РПЛ
Бывший футболист Дмитрий Радченко высказался о текущих результатах "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"