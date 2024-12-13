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Орещук: сильнейший легионер РПЛ — Джон Кордоба

Футбольный функционер Роман Орещук назвал лучшего легионера в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сейчас сильнейший легионер РПЛ — Джон Кордоба из "Краснодара". Да, есть и другие достойные иностранцы, в том числе и в других командах. Но на мой взгляд Кордоба сейчас лучший", - цитирует Орещука "РБ Спорт".

В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро, контракт форварда с клубом был продлен до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров южане располагаются на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками.

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