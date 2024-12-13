"Лечи в команде, и никаких предпосылок для его ухода нет. Мы рады, что им интересуются топ-клубы, что он прогрессирует... Но он сам сказал, что он футболист "Ахмата" и никуда не собирается", - цитирует Ташуева "CЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Лечи Садулаев может перейти из грозненского "Ахмата" в петербургский "Зенит" следующим летом. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 3,2 миллионов евро, контракт Лечи с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 18-ти сыгранных туров грозненский клуб располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 13-ю набранными очками.
Ташуев: рады, что Садулаевым интересуются топ-клубы, но предпосылок для ухода нет
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался о возможном уходе Лечи Садулаева из грозненского клуба.
Фото: ФК "Ахмат"