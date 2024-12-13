"У "Зенита" в последнее время были трудности. Но "Зенит" есть "Зенит", у них большой опыт, а также опытный тренер, который все понимает. Я воспринимаю эти поражения просто как плохой момент, который команда сможет быстро преодолеть. Они будут бороться за первое место до конца сезона. Не думаю, что в зимнее трансферное окно у "Зенита" будут большие изменения, потому что у них уже есть хорошие игроки. Возможно, появятся один-два новых игрока, но ключевые останутся", - приводят слова Барбозы "РИА Новости".
За 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком набрал 39 очков, которые позволяют на данный момент занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России. Такое же количество очков набрал футбольный клуб "Краснодар", но "быки" опережают сине-бело-голубых за счёт победы, одержанной в личной встрече. В первом после завершения в чемпионате зимней паузы туре "Зенит" на своём поле сыграет против московского ЦСКА.
Кроме того, "Зенит" в Кубке России дошёл до стадии 1/2 финала Пути РПЛ, на которой петербуржцам предстоит встретится с футбольным клубом "Ростов".
Агент Барбоза: зимой ключевые игроки "Зенита" останутся, и команда будет бороться за первое место
Футбольный агент Паулу Барбоза поделился своим мнением о перспективах петербургского "Зенита" в текущем сезоне и его возможном усилении этой зимой.
Фото: ФК "Зенит"