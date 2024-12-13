Напомним, что лондонский "Вест Хэм" из?за санкций правительства Великобритании до сих пор не может выплатить московскому ЦСКА деньги за трансфер Николы Влашича, который был продан англичанам в августе 2021 г. за 30 млн евро.
При этом сообщается, что самым реалистичным в современных условиях вариантом кажется переезд форварда в Испанию. Однако потенциальным покупателям придётся удовлетворить финансовые требования московского "Спартака".
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего Угальде в 15 млн евро. В то же время СМИ ранее сообщали, что в контракте нападающего сборной Коста-Рики для европейских клубов установлена сумма отступных размером 30 млн евро.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": трансфер Угальде из "Спартака" в клуб из Англии практически нереален из-за кейса "Вест Хэма" и ЦСКА
По информации СМИ, переход коста-риканского нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде из "Спартака" в английский клуб практически нереален из-за кейса "Вест Хэма" и ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"