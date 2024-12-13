"Учитывая компетенции Игоря Витальевича Осинькина и огромный дефицит качественных российских специалистов, я думаю, проблемой найти команду в РПЛ для него не будет. Мне кажется, что ему нужен даже более серьёзный вызов. Дадут ему такой шанс, чтобы проявить себя на более высоком уровне – я буду только за!", - приводит слова Циклаури "Советский спорт".
Игорь Осинькин занимает пост главного тренера самарских "Крыльев Советов" с июня 2021 года. Под его руководством самарцы поднялись в классе и дошли до финала в Кубке России. Однако, согласно последней информации СМИ, руководство "Крыльев Советов" не намерено продлевать контракт с 59-летним специалистом, в связи с чем по завершении текущего сезона он покинет команду.
В сезоне-2024/25 "Крылья Советов" в Российской Премьер-Лиге за 18 туров набрали 18 очков, с которыми в настоящее место располагаются на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России. А в Кубке России самарцы прекратили участие в турнире еще на стадии группового этапа Пути РПЛ, заняв последнее место в группе с московским "Спартаком", московским "Динамо" и махачкалинским "Динамо".
Циклаури: для Осинькина после "Крыльев" не будет проблемой найти команду в РПЛ
Бывший игрок "Крыльев Советов" Зураб Циклаури поделился своим мнением о перспективах Игоря Осинькина в случае его отставки с поста главного тренера самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"