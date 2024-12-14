"Да, компенсация "Ростову" за "стекло Станковича" уже выплачена", - приводит слова Зеленова "Матч ТВ".
Напомним, инцидент произошел на "Ростов Арене" во время ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, в котором каманда Валерия Карпина принимала московский "Спартак". Во время игры главный тренер красно-белых Деян Станкович на эмоциях разбил стекло на скамейке запасных. По окончании встречи Станкович извинился за свой поступок и заявил, что готов возместить ущерб.
"Спартак" возместил "Ростову" ущерб за разбитое Станковичем стекло
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб выплатил "Ростову" компенсацию.
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"