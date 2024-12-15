- Если весной "Спартак" продолжит в таком же духе, как и в последних матчах осеннего отрезка, то шансы на чемпионство великолепные. Потому что и по игре, и как команда, "Спартак" стал гораздо сильнее. И мы видим, что его соперники выступают нестабильно. Как по результату, так и по игре. Поэтому считаю, что в этом сезоне шансы у красно-белых очень хорошие.
- Кого в РПЛ считаете футболистом года?
- Угальде. Он и много мячей забил, и колоссальный объем работы для нападающего проделал. Он приносил огромную пользу "Спартаку". У меня были два кандидата - Угальде и Батраков. Но Угальде сейчас опережает Батракова по всем параметрам.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Кечинов: если весной "Спартак" продолжит так же играть, шансы на чемпионство у него будут великолепные
Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Валерий Кечинов поделился с Rusfootball.info мнением о перспективах красно-белых в весенней части чемпионата РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"