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Экс-игрок "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли может перейти в российский медиаклуб

По информации СМИ, российский футбольный медиаклуб "Титан" отправил запрос в агентство, которое представляет интересы экс-игрока "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли.
Фото: IMAGO
Сообщается, что владелец и президент "Титана" Александр Зуев готов сделать 28-летнего полузащитника самым высокооплачиваемым игроком в истории Медиалиги.

В настоящее время Деле Алли остается без клуба: в июне 2024 года у него истек срок действия контракта с ливерпульским "Эвертоном". Ранее он выступал в составе таких команд, как "Тоттенхэм" и "Бешикташ". Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, максимальная рыночная стоимость футболиста составляла 100 млн евро (в 2018 году), а сейчас она равна 3,5 млн евро.

На счету Деле Алли 37 матчей в составе сборной Англии и 3 забитых гола.

Источник: Legalbet

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