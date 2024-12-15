"Спартак" в чемпионской гонке? Он пока не оказался там. Они просто позитивно для себя закончили год. Когда все три команды будут после 25-го тура на тех же позициях и с тем же разрывом идти, тогда можно говорить, что "Зенит", "Краснодар" и "Спартак" в гонке. А пока любой претендент может отвалиться. Сейчас "Динамо" или "Локомотив" сделают серию из 5-6 побед — и тоже будут в гонке", — приводит слова Широкова "СЭ".
9 декабря чемпионат России по футболу до конца февраля был приостановлен в связи с зимней паузой. После 18-ти тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первая тройка в турнирной таблице представлена футбольным клубом "Краснодар" (39 очков), петербургским "Зенитом" (39 очков), московским "Спартаком" (37 очков). Их ближайшими преследователями являются московские команды "Динамо" и "Локомотив", которые набрали по 35 очков.
Действующим чемпионом России является "Зенит". "Спартак" последний раз одерживал победу в чемпионате России в сезоне-2016/17.
Роман Широков отказался признавать, что "Спартак" в чемпионской гонке
Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился своим мнением о перспективах московского "Спартака" в борьбе за титул чемпиона России по футболу в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"