"Кризис "Локомотива" перед паузой – это естественно. У клуба самый молодой состав в лиге. Вот ребята выдали старт, а дальше у них силёнок не хватило. Думаю, весной они стартанут хорошо, а вот на конец сезона силёнок может не хватить. Когда я был совсем молодым, меня тоже порой не хватало на последние 2-3 матча сезона. Выдыхался эмоционально", – приводит слова Ещенко Metaratings.
Московский "Локомотив" в последних трёх матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 перед наступлением зимней паузы набрал одно очко: проиграл московскому "Спартаку" (2:5) и подмосковным "Химкам" (1:3), сыграл вничью с футбольным клубом "Краснодар" (0:0).
Следовательно, у "железнодорожников" по итогам 18 туров в активе осталось 35 очков, которые позволяют команде Михаила Галактионова на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице. Отставание от текущих лидеров чемпионата России - "Краснодара" и петербургского "Зенита" составляет 4 очка.
"Силёнок не хватило". Ещенко объяснил кризис "Локомотива" перед зимней паузой в РПЛ
Чемпион России в составе "Спартака" Андрей Ещенко высказался о выступлении в текущем сезоне РПЛ московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"