"Очень сильно поменял свою работу Мусаев. Уйдя из "Краснодара" в азербайджанский футбол, он приобрел огромный опыт, и сейчас его команда играет довольно интересно, борется за чемпионство — это говорит о том, что обстановка в коллективе рабочая. Но у Мурада и подбор футболистов хороший", - приводит слова Черышева "РБ Спорт".
Мурад Мусаев возглавил футбольный клуб "Краснодар" 14 марта 2024 года. Предыдущим местом работы российского специалиста был азербайджанский "Сабах", в котором он трудился с 30 октября 2021 года до 1 февраля 2024 года и в сезоне-2022/23 привёл команду к серебряным медалям чемпионата Азербайджана.
В текущем сезоне РПЛ "Краснодар" под руководством 41-летнего тренера в 18 матчах набрал 39 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице.
Черышев: в Азербайджане Мусаев приобрел огромный опыт, и сейчас "Краснодар" борется за чемпионство
Главный тренер ярославского "Шинника" Дмитрий Черышев высказался о работе в текущем сезоне наставника футбольного клуба "Краснодар" Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"