"Глубокоуважаемый в "Зените" Властимил Петржела, похоже, не прочитал, либо не понял ни в первый раз, ни во второй раз. Поэтому специально для уважаемого Властимила повторяю третий раз: контракт Сергея Семака с "Зенитом" заключен и будет действовать до конца сезона-2029/30. Добавлю, что в "Зените" Петржелу давненько не видели и ничего от него не слышали, а ведь он может напрямую позвонить и получить ответы на все интересующие его вопросы, в том числе про главного тренера", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".
Ранее чешский специалист Властимил Петржела, который возглавлял "Зенит" в 2003-2006 гг., комментируя выступления петербургского "Зенита" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, предположил, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак будет уволен, если команда не станет чемпионом России.
Сергей Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с мая 2018 года. Под его руководством петербургский клуб шесть сезонов подряд становился чемпионом России. В текущем сезоне РПЛ подопечные Семака в 18 матчах набрали 39 очков, с которыми на время зимней паузы в чемпионате расположились на втором месте, уступая лидирующему "Краснодару" по дополнительному показателю (результату очной встречи двух команд).
"Давненько не видели". Медведев ответил Петржеле о возможном увольнении Семака из "Зенита"
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев обратился к бывшему наставнику сине-бело-голубых Властимилу Петржеле, который заявил о возможном увольнении Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"