"С удовольствием поработал бы тренером сборной России! Почему бы и нет? Когда-нибудь национальная команда перестанет играть с Брунеем, Сирией и вернется в международные соревнования. И если меня позовут в национальную команду, я соглашусь!", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что на данный момент главным тренером сборной России является Валерий Карпин, который также занимает аналогичную должность в "Ростове". В 2024 году национальная команда России одержала домашнюю победу над сборной Сербии (4:0), Сирии (4:0) и Брунея (11:0) - победа над последними стала самой крупной в истории сборной России. Также Россия одержала выездные победы над Белоруссией (4:0) и Вьетнамом (3:0).
Сообщалось, что в 2025 году сборная России может сыграть с Шри-Ланкой, Нигерией и Сенегалом. Также не исключается вариант с проведением ответного матча с Белоруссией.
Мостовой: с удовольствием поработал бы тренером сборной России
Бывший игрок ряда европейских клубов Александр Мостовой заявил, что хотел бы поработать в сборной России.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ