"Футболист года? В этом году хорошо играл Батраков. Он был лучшим на протяжении года, тем более у него особо не было травм и чего-то такого. Алексей стабильно сыграл, но были какие-то небольшие помарочки", - цитирует Глушакова Sport24.
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и отметился 11-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка.
Денис Глушаков назвал лучшего футболиста года в России
Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков выбрал лучшего футболиста 2024 года в России.
Фото: ФК "Спартак"