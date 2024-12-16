"Сложно сказать, кто сегодня главный кандидат на вылет. Вторая часть чемпионата будет интересной, будет много интригующих игр. Думаю, что семь команд, начиная "Крыльями Советов" и заканчивая идущим на последнем месте "Оренбургом", будут бороться за право остаться в лиге на следующий сезон", - цитирует Газзаева "СЭ".
После 18-ти сыгранных туров "Оренбург" располагается на последней строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8-ю набранными очками, предпоследнее место занимает грозненский "Ахмат" с 13-ю очками в своем активе. В зоне "стыковых матчей" на данный момент находятся воронежский "Факел" (14 очков) и подмосковные "Химки" (16 очков).
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 из Российской Премьер-Лиги напрямую вылетел "Сочи" и калининградская "Балтика". Екатеринбургский "Урал" уступил тольяттинскому "Акрону" в стыковых матчах и также отправился в Первую лигу.
Газзаев назвал команды, которые будут бороться за выживание в РПЛ
Российский тренер Валерий Газзаев высказался о борьбе за сохранение прописки в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"