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Валерий Овчинников: в "Зените" бегает Республика Бразилия

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о количестве иностранных футболистов в российском футболе.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Плохо, что у нас изобилие иностранцев. Я понимаю, зачем нужны легионеры, ведь хозяевам клубов нужны результаты. Ради результатов в клубах готовы идти на всё, поэтому им наплевать на развитие молодёжи. Им самое главное после матча — три заработанных очка. Но довольно интересно, когда в "Зените" бегает Республика Бразилия, - цитирует Овчинникова "Чемпионат".

В текущем розыгрыше РПЛ в турнирной таблице лидирует "Краснодар", у которого в активе 39 очков. На втором месте располагается петербургский "Зенит", который также набрал 39 баллов, но идет ниже "Краснодара" и из-за поражения "быкам" в первом круге (0:1). Замыкает тройку лидеров чемпионата России столичный "Спартак", набравший 37 очков.

В зоне вылета РПЛ находятся "Ахмат" и "Оренбург". У грозненского клуба 13 баллов, клуб располагается на 15-й строчке, "Оренбург" с восемью баллами замыкает турнирную таблицу РПЛ.

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