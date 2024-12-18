- Будет ли Бабич рассматривать варианты с уходом из "Спартака" в зимнее трансферное окно? Нет, он останется в "Спартаке", - передаёт слова Стояновича Metaratings.ru.
28-летний центральный защитник сборной Сербии Срджан Бабич перешёл в московский "Спартак" в августе 2023 года из испанской "Альмерии", сумма трансферной компенсации составила 5 миллионов евро. В текущем сезоне на счету футболиста 19 матчей за красно-белых во всех турнирах, 2 забитых гола и 1 результативный пас.
Агент Бабича рассказал о планах защитника "Спартака" на зимнее трансферное окно
Агент сербского защитника московского "Спартака" Срджана Бабича Мануэль Стоянович ответил на вопрос о планах футболиста на ближайший трансферный период.
Фото: ФК "Спартак"